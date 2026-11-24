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देव दीपावली पर मनोज तिवारी की गीत सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

Pragati Chand

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:17 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:17 PM IST







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देव दीपावली महोत्सव पर दशाश्वमेध घाट होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महाआरती देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं इस अवसर पर सांसद व गायक मनोज तिवारी ने अपने गीत की प्रस्तुति देकर भक्तों का मन जीत लिया। ... और पढ़ें

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