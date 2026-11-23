8- लेजर, ड्रोन और आतिशबाजी कहां और कितने बजे देख सकेंगे

चेतसिंह किले पर 3डी प्रोजेक्शन और लेजर शो तीन बार प्रस्तावित है। पहला शो शाम 5:45 से 6:10 बजे, दूसरा शाम 7:20 से 7:45 बजे और तीसरा रात 8:30 से 8:55 बजे तक होगा। रात आठ बजे ड्रोन शो और 8:30 से 8:40 बजे तक गंगा पार ललिता घाट के सामने ग्रीन आतिशबाजी प्रस्तावित है। इनके समय के अनुसार अपनी जगह चुनें।



9- कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कहां पैदल जाना होगा

देव दीपावली पर 10 प्रमुख मार्गों को पैदल आवाजाही के लिए निर्धारित किया गया है। मैदागिन से गोदौलिया, लहुराबीर से मैदागिन, ब्रॉडवे से गोदौलिया और अस्सी की तरफ जाने वाले कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजघाट पुल पर पड़ाव से नमो घाट की तरफ पैदल और वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। सामने घाट पुल से दोपहिया और पैदल आवाजाही की अनुमति रहेगी। निकलने से पहले यातायात पुलिस का डायवर्जन प्लान जरूर देख लें।