चंदौली में बीती रात भाजपा विधायक सुशील सिंह के काफिले में एक बेकाबू स्कॉर्पियो घुस गई। स्कॉर्पियो ने विधायक की फॉर्च्यूनर समेत काफिले की कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और स्कॉर्पियो सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में विधायक सुशील सिंह बाल-बाल बच गए। घटना के बाद विधायक ने इसे महज सड़क दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए सुनियोजित साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

विज्ञापन









जानकारी के अनुसार, सोमवार देर शाम स्कॉर्पियो सवार चार युवक घर से खाना लेकर अलीनगर स्थित एक निजी अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल में भर्ती एक महिला की डिलीवरी के सिलसिले में खाना पहुंचाना था। इसी दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और एक के बाद एक कई वाहनों से टकरा गई। इनमें सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह की फॉर्च्यूनर भी शामिल थी। हादसे में एक क्लासिक वाहन के क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार देर शाम स्कॉर्पियो सवार चार युवक घर से खाना लेकर अलीनगर स्थित एक निजी अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल में भर्ती एक महिला की डिलीवरी के सिलसिले में खाना पहुंचाना था। इसी दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और एक के बाद एक कई वाहनों से टकरा गई। इनमें सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह की फॉर्च्यूनर भी शामिल थी। हादसे में एक क्लासिक वाहन के क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी सामने आई है।