वाराणसी में दर्दनाक हादसा: डीसीएम ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत; शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 24 Nov 2026 04:30 PM IST
सार
वाराणसी जिले के बाबतपुर में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। एक डीसीएम की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
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विस्तार
वाराणसी में बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित एक होटल के पास हाईवे पर डीसीएम ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
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