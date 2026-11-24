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वाराणसी में बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित एक होटल के पास हाईवे पर डीसीएम ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।