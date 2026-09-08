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यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग, वाराणसी में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का प्रदर्शन

Pragati Chand

Updated Tue, 08 Sep 2026 05:24 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 05:24 PM IST







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वाराणसी जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरना- प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ... और पढ़ें

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