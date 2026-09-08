एक्सक्लूसिव: दोनों तलवों पर शरीर का 70 से 93% भार, जल्दी थक रहे खिलाड़ी; बीएचयू में शोध से तैयार होगी नई तकनीक

30 फुटबॉलर्स को 20-20 मीटर की दूरी पर कई बार दौड़ाया

बीएचयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में डॉ. विनायक दुबे के निर्देशन में उनके छात्र आकाश बक्सला ने अपने शोध प्रबंध में ये अध्ययन 30 फुटबॉलर्स पर किया। पहले यो-यो इंटर मिटेंट रिकवरी टेस्ट में खिलाड़ियों को 20-20 मीटर की दूरी पर कई बार दौड़ाया गया। इस टेस्ट के बाद फिक्स क्योर मशीन से पैर के तलवे को स्कैन कर दोनों पंजों पर पड़े प्रेशर को नोट किया गया। दोनों डेटा को जोड़ने पर पता चला कि जिन खिलाड़ियों का प्रेशर एड़ी पर आ रहा उनका प्रदर्शन घट रहा और जिनके पैर के पंजे पर कम प्रेशर आ रहा है उनका मैदान में प्रदर्शन ज्यादा बेहतर है। अध्ययन में पाया गया कि बिना थके लंबे समय तक दौड़ने और बॉल किक करने का स्टेमिना बना रहता है।