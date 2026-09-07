कुछ छिपा रहे डॉ. लहरी: आंखों में लालिमा देख राज्यमंत्री को हुआ शक, बनाई जांच कमेटी; सीएम के कहने पर की मुलाकात

प्रो. लहरी को मानसिक रोगी बताने से परिजन नाराज, फोन पर की बात

आईएमएस बीएचयू के कार्डियोथोरेसिक विभाग के डॉक्टर टीके लहरी को मानसिक बीमारी से ग्रसित बताए जाने संबंधी बीएचयू प्रशासन की रिपोर्ट से उनके परिजन हैरान और नाराज हैं। रविवार को बीएचयू प्रशासन की ओर से भेजे गए ईमेल के जवाब में सोमवार को परिजनों ने मेल भेजकर इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की है कि पहले की अपेक्षा अब वार्ड में डॉ. लहरी की और बेहतर तरीके से देखभाल की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उनके साथ इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो।



सोमवार की दोपहर डॉ. लहरी ने वीडियो कॉल के जरिये परिजनों से बातचीत भी की। परिजनों की ओर से भेजे गए मेल में डॉ. लहरी के साथ हुई घटना पर नाराजगी जताई गई है। परिजनों ने मेल में कहा है कि जिस भी डॉक्टर ने डॉ. लहरी के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, उसे दोबारा उनके पास नहीं भेजा जाए। उनका कहना है कि करीब आठ महीने से बीएचयू में भर्ती डॉ. लहरी के बारे में डॉक्टरों की ओर से दी गई मानसिक बीमारी संबंधी रिपोर्ट चिंतनीय है।



मेल की प्रतिलिपि बीएचयू के कुलपति, आईएमएस निदेशक, संकाय प्रमुख चिकित्सा संकाय, एमएस बीएचयू अस्पताल समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। सोमवार की दोपहर बीएचयू के छात्रनेता आशुतोष सिंह ने अपने मोबाइल से डॉ. लहरी के परिजनों को वीडियो कॉल किया। इस दौरान डॉ. लहरी ने भी परिजनों से बातचीत की। कोलकाता में मौजूद उनकी बहन, भांजी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका हालचाल जाना।