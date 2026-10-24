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काशी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संकट मोचन मंदिर में किया पूजन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 24 Oct 2026 07:37 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 07:37 PM IST







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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को काशी पहुंचे। यहां उन्होंने संकट मोचन मंदिर में दर्शन-पूजन कर संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। राजनाथ सिंह वाराणसी में भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो में शामिल होने आए हैं। उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर प्रमुख स्थलों तक सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। ... और पढ़ें

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