'उलटी गिनती शुरू हो गई': पीएम मोदी ने फेसबुक पर शेयर की एयर शो की 7 तस्वीरें, बढ़ाया रोमांच; चर्चा में पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वाराणसी में होने वाले वायुसेना के एयर शो ‘विंग्स ओवर गंगा’ का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने लिखा, ‘उलटी गिनती शुरू हो गई है। कल वाराणसी में गंगा के ऊपर पंखों का रोमांच।’ रविवार को नमो घाट के आसपास एयर शो आयोजित होगा।
विस्तार
काशी में भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो को लेकर उत्साह बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एयर शो ‘विंग्स ओवर गंगा’ का संदेश दिया। उन्होंने लिखा, ‘उलटी गिनती शुरू हो गई है। कल वाराणसी में गंगा के ऊपर पंखों का रोमांच।’ प्रधानमंत्री की इस पोस्ट के बाद एयर शो को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है।
वाराणसी में रविवार को आयोजित होने वाले इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और एरोबैटिक टीमें अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। गंगा के ऊपर विमानों की कलाबाजियां और हवाई करतब देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। नमो घाट के आसपास आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
गंगा के ऊपर दिखेगा वायुसेना का शौर्य
‘विंग्स ओवर गंगा’ के नाम से आयोजित एयर शो काशी के लिए खास माना जा रहा है। गंगा की धारा और ऐतिहासिक घाटों की पृष्ठभूमि में विमानों का प्रदर्शन आयोजन को आकर्षक बनाएगा। एयर शो में वायुसेना की ताकत, पायलटों का कौशल और हवाई करतबों का रोमांच देखने को मिलेगा।
प्रधानमंत्री की पोस्ट ने आयोजन को लेकर लोगों के बीच चर्चा बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में उन्होंने रविवार के कार्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया। एयर शो के जरिए भारतीय वायुसेना की क्षमता और उसके पेशेवर कौशल को प्रदर्शित किया जाएगा।
तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप
एयर शो के मद्देनजर वाराणसी में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
काशी में होने वाला यह आयोजन वायुसेना के शौर्य को करीब से देखने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री की पोस्ट के बाद अब लोगों को रविवार के एयर शो का इंतजार है। गंगा के ऊपर विमानों की गर्जना और हवाई करतब इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होंगे।