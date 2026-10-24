यूपी: हाथी के हमले में घायल महावत की मौत, काटना पड़ा था पैर; चार साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

रामनगर की रामलीला में हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल महावत घपलू नट उर्फ छपलू (निवासी विशुनपुर, तहबरपुर, आजमगढ़) की गुरुवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली। संक्रमण फैलने के कारण डॉक्टरों को उसका बायां पैर भी काटना पड़ा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक का माहौल है।

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आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के असवनिया गांव निवासी यशवंत सिंह उर्फ शिवली सिंह के हाथी की देखरेख घपलू नट करता था। नवरात्र के दूसरे दिन वह हाथी लेकर रामनगर की रामलीला में शामिल होने आया था। 18 अक्तूबर की सुबह करीब 10 बजे वह हाथी को नहलाने के लिए तालाब की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान हाथी अचानक बेकाबू हो गया। उसने घपलू को सूंड से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे महावतों ने किसी तरह उसे हाथी से बचाया।