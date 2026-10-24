तस्वीरें: काशी के आसमान में गड़गड़ाहट के साथ भव्य एयर शो शुरू, राफेल-सुखोई की हवा में दिखी कलाबाजी

1 of 5 वाराणसी में एयर शो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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वाराणसी में एयर शो का दूसरा दिन आज यानी शनिवार को है। ऐसे में नमो घाट से लेकर अस्सी घाट और अन्य घाटों पर भारी संख्या में लोग एयर शो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहा हैं। नमो घाट पर भारतीय रेलवे के अधिकारियों व उनके परिजनों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं मीडियोकर्मियों व अन्य लोगों के लिए भी अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। एयर शो देखने के लिए एनसीसी केडेट्स भी पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखें- अपडेट

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एयर शो के दूसरे दिन हेलिकॉप्टर्स ने गंगा के ऊपर तिरंगा बनाया। वहीं राफेल-सुखोई की हवा में कलाबाजी देख काशीवासियों में गजब का उत्साह दिखा।

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आसमान में गड़गड़ाहट के साथ भव्य एयर शो शुरू हुआ तो नमो घाट गूंज उठा।

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नमो घाट पर विमानों की गर्जना और आसमानी करतबों ने लोगों का ध्यान खींच लिया। भारी संख्या में जुटे दर्शकों ने जमकर सेल्फीबाजी की।

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एयर शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।