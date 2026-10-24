वाराणसी में एयर शो का दूसरा दिन आज यानी शनिवार को है। ऐसे में नमो घाट से लेकर अस्सी घाट और अन्य घाटों पर भारी संख्या में लोग एयर शो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहा हैं। नमो घाट पर भारतीय रेलवे के अधिकारियों व उनके परिजनों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं मीडियोकर्मियों व अन्य लोगों के लिए भी अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। एयर शो देखने के लिए एनसीसी केडेट्स भी पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखें- अपडेट
तस्वीरें: काशी के आसमान में गड़गड़ाहट के साथ भव्य एयर शो शुरू, राफेल-सुखोई की हवा में दिखी कलाबाजी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 24 Oct 2026 01:06 PM IST
सार
वाराणसी में एयर शो के दूसरे दिन यानी शनिवार की सुबह से नमो घाट से लेकर राजघाट और अस्सी घाट तक दर्शक पहुंचने लगे। इस दौरान धूप से बचने के लिए लोग हाथों में छाता और सिर पर टोपी लगाए दिखे।
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