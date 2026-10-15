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स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम योगी, 40 मिनट के लिए रास्ता ब्लॉक

Pragati Chand

Updated Thu, 15 Oct 2026 09:42 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 09:42 AM IST







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सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में दो दिवसीय दौरे पर हैं। बृहस्पतिवार को सीएम योगी सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह में पहुंचे। इस दौरान पैलेस की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 40 मिनट के लिए ब्लॉक किया गया। ... और पढ़ें

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