{"_id":"6ac2330457ec8c397407a402","slug":"video-ca-anchal-kapoor-shares-financial-management-tips-kashi-conclave-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी कॉन्क्लेव में सीए आंचल कपूर ने साझा किए वित्तीय प्रबंधन के सुझाव; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के कैंटोंमेंट स्थित एक होटल में आयोजित काशी कॉन्क्लेव में सीए आंचल कपूर ने संबोधित किया। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, बदलते कारोबारी माहौल और पेशेवर जिम्मेदारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पेशेवर मौजूद रहे। वक्ताओं ने वित्तीय क्षेत्र में बदलती चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने पर जोर दिया।

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