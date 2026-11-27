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बीएचयू में बनारस बिएनाले, अतिथियों ने की वस्त्रकला पर गहन चर्चा
वाराणसी में शुक्रवार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीएचयू परिसर स्थित पंडित ओंकार नाथ ठाकुर सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बनारस बिएनाले कार्यक्रम में अतिथियों ने बनारस की प्राचीन और समृद्ध वस्त्रकला पर विस्तार से बातचीत की। चर्चा के दौरान बनारस की वस्त्रकला के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। यह बातचीत बनारस की सांस्कृतिक पहचान और कलात्मक विरासत को समझने का एक प्रयास था। अतिथियों ने वस्त्रकला के महत्व और उसके संरक्षण पर भी अपने विचार रखे।
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