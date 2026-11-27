अनिल राजभर का अखिलेश पर हमला: चुनावी वादे पर कसा तंज, बोले- 25 लाख नौकरी का वादा कोरी बकवास
आजमगढ़ जिले में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस-सपा गठबंधन पर तंज कसा। साथ ही अखिलेश यादव के चुनावी वादे पर तंज कसा।
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प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और पांच साल में 25 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्रों के 25 फीसदी वादे भी पूरे नहीं किए। ऐसे में जनता उसके नए वादों पर कैसे भरोसा करेगी। उन्होंने कांग्रेस-सपा के बीच चल रही खींचतान और एनडीए के घटक दलों के बीच बयानबाजी पर भी अपनी बात रखी।
भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने पांच साल में 1.38 लाख सरकारी नौकरियां दी थीं, जबकि भाजपा सरकार के पिछले नौ वर्षों में नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सपा पांच साल में 25 लाख नौकरियां देने के लिए संसाधन कहां से जुटाएगी। संविधान के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के अनुसार काम कर रही है।
सपा पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करे
उन्होंने सपा पर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। राज्य शिक्षा नीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करे। भाजपा के लोक संकल्प पत्र के 95 फीसदी से अधिक वादे पूरे करने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि शेष वादे भी एक महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। कांग्रेस-सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा चाहे जितना अपमान कर ले, कांग्रेस उसका साथ नहीं छोड़ेगी।
अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच चल रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मातृशक्ति से जो वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसी उद्देश्य से सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है।
विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, विधेयक पारित होकर रहेगा
कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, विधेयक पारित होकर रहेगा। इससे पहले बैठक में कैबिनेट मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। पदाधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्रवार जनसमस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा आजमगढ़ की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझें और समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करें।
उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का आह्वान किया। साथ ही ऐसे युवाओं, जिनकी आयु एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए सक्रियता से जुटने को कहा। बैठक में विनोद राजभर, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, हरेंद्र सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, ऋषिकांत राय, संगीता आजाद, हनुमंत सिंह, पवन सिंह मुन्ना, हरीश तिवारी और विवेक निषाद सहित जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।