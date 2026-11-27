अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच चल रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मातृशक्ति से जो वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसी उद्देश्य से सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है।



विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, विधेयक पारित होकर रहेगा

कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, विधेयक पारित होकर रहेगा। इससे पहले बैठक में कैबिनेट मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। पदाधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्रवार जनसमस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा आजमगढ़ की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझें और समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करें।



उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का आह्वान किया। साथ ही ऐसे युवाओं, जिनकी आयु एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए सक्रियता से जुटने को कहा। बैठक में विनोद राजभर, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, हरेंद्र सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, ऋषिकांत राय, संगीता आजाद, हनुमंत सिंह, पवन सिंह मुन्ना, हरीश तिवारी और विवेक निषाद सहित जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।