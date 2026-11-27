उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल का तबादला कर दिया है। अब वे प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त का पदभार संभालेंगे। उनकी जगह लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. को वाराणसी का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

विज्ञापन





आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल, जो 1997 बैच के अधिकारी हैं, अब प्रयागराज में कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। वहीं, 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी किरण एस. लखनऊ परिक्षेत्र से वाराणसी आकर यहां के पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व करेंगे। विज्ञापन



इस तबादले के साथ ही राज्य में कई अन्य आईपीएस अधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के पुलिस प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल, जो 1997 बैच के अधिकारी हैं, अब प्रयागराज में कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। वहीं, 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी किरण एस. लखनऊ परिक्षेत्र से वाराणसी आकर यहां के पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व करेंगे।इस तबादले के साथ ही राज्य में कई अन्य आईपीएस अधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के पुलिस प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।

विज्ञापन