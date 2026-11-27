लखनऊ लूटकांड: जौनपुर का सिपाही निकला मास्टरमाइंड, कारोबारी की लोकेशन बदमाशों तक पहुंचाई; निलंबित
जौनपुर जिले में तैनात सिपाही छुट्टी लेकर लखनऊ गया था। उसी ने सराफा व्यवसायी से सोना लूटने की साजिश रची और बदमाशों तक व्यवसायी का लोकेशन पहुंचाया। मामले में सिपाही को निलंबित किया गया है।
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छुट्टी लेकर गए जौनपुर पुलिस के एक सिपाही ने लखनऊ में करोड़ों रुपये के सोना लूटकांड की साजिश रची थी। सराफा कारोबारी के पास भारी मात्रा में सोना होने की जानकारी जुटाने से लेकर उसकी लोकेशन बदमाशों तक पहुंचाने में उसकी भूमिका सामने आई है।
लखनऊ पुलिस की जांच में नाम सामने आने के बाद एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने लाइनबाजार थाने में तैनात सिपाही विनय शंकर को निलंबित कर दिया है। लखनऊ में सराफा कारोबारी महेंद्र दास को पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे बदमाशों ने चेकिंग के बहाने रोका था। पूछताछ के नाम पर झांसे में लेकर बदमाश उनका सोना लूटकर फरार हो गए थे।
मामले की जांच में जुटी लखनऊ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिये आरोपितों की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं तो जौनपुर में तैनात सिपाही की भूमिका सामने आई।
जांच के अनुसार, विनय शंकर को कारोबारी के भारी मात्रा में सोना लेकर लखनऊ जाने की जानकारी थी। उसने अपने आपराधिक साथियों को कारोबारी के आवागमन और लोकेशन की सूचना दी थी। इसी जानकारी के आधार पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की साजिश में पुलिसकर्मी की भूमिका सामने आने से महकमे में खलबली मच गई है।
एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ पुलिस से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर सिपाही को निलंबित किया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। उधर, लखनऊ पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और लूटे गए सोने की बरामदगी के लिए दबिश दे रही है।