जांच के अनुसार, विनय शंकर को कारोबारी के भारी मात्रा में सोना लेकर लखनऊ जाने की जानकारी थी। उसने अपने आपराधिक साथियों को कारोबारी के आवागमन और लोकेशन की सूचना दी थी। इसी जानकारी के आधार पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की साजिश में पुलिसकर्मी की भूमिका सामने आने से महकमे में खलबली मच गई है।



एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ पुलिस से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर सिपाही को निलंबित किया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। उधर, लखनऊ पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और लूटे गए सोने की बरामदगी के लिए दबिश दे रही है।