सुप्रिया सुले के बयान पर प्रतिक्रिया

आनंद दुबे ने कहा कि वे विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर उनके और सुप्रिया सुले के विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन परिसीमन जैसे मामलों में सुले का दृष्टिकोण सराहनीय है। विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण थी। दुबे ने सुले के इस बयान को समझदारी भरा बताया।



'इंडी' गठबंधन पर निशाना

आनंद दुबे ने 'इंडी' गठबंधन की स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गठबंधन टूट गया है और पूरी तरह से बिखर चुका है। दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस को अंततः अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने 'इंडी' गठबंधन को सुप्रिया सुले के बयान से सीख लेने की सलाह दी। शिव सेना नेता ने आशा व्यक्त की कि अधिक लोग एनडीए परिवार में शामिल होकर सरकार का समर्थन करेंगे।