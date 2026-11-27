यूपी: बिखर चुका है इंडी गठबंधन, अकेली रह जाएगी कांग्रेस; सुप्रिया सुले के बयान का आनंद दुबे ने किया समर्थन
वाराणसी पहुंचे शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सांसद सुप्रिया सुले की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि 'इंडी' गठबंधन बिखर चुका है। कांग्रेस अकेली रह जाएगी।
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शिवसेना के नेता व प्रवक्ता आनंद दुबे ने एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विचारों की लड़ाई में सुप्रिया सुले और उनके विचार कई मुद्दों पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में सुप्रिया सुले ने एक बहुत ही समझदार बात कही है।
आनंद दुबे ने सुप्रिया सुले के इस समझदार बिंदु की सराहना की। उन्होंने इसे राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। दुबे ने कहा कि 'इंडी' गठबंधन को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 'इंडी' गठबंधन टूट गया है और बिखर चुका है। शिव सेना नेता ने भविष्यवाणी की कि अंततः कांग्रेस अकेली रह जाएगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अधिक लोग एनडीए परिवार में शामिल होंगे। दुबे ने कहा कि वे एनडीए का समर्थन करेंगे। उनका मानना है कि इससे सरकार को सहायता मिलेगी।
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सुप्रिया सुले के बयान पर प्रतिक्रिया
आनंद दुबे ने कहा कि वे विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर उनके और सुप्रिया सुले के विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन परिसीमन जैसे मामलों में सुले का दृष्टिकोण सराहनीय है। विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण थी। दुबे ने सुले के इस बयान को समझदारी भरा बताया।
'इंडी' गठबंधन पर निशाना
आनंद दुबे ने 'इंडी' गठबंधन की स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गठबंधन टूट गया है और पूरी तरह से बिखर चुका है। दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस को अंततः अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने 'इंडी' गठबंधन को सुप्रिया सुले के बयान से सीख लेने की सलाह दी। शिव सेना नेता ने आशा व्यक्त की कि अधिक लोग एनडीए परिवार में शामिल होकर सरकार का समर्थन करेंगे।