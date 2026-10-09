बिड़ला मैदान में मैच खेलने पहुंचे छात्रों के साथ मारपीट का आरोप, VIDEO

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काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के बिड़ला मैदान में क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे राजाराम छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घटना से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को छात्रावास के बाहर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची। विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी छात्रों को समझाने पहुंचे।

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