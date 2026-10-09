वाराणसी: दुर्गा पूजा और दशहरा पर नई परंपरा की शुरुआत न हो, जर्जर तार और सड़कें ठीक होंगी; शांति समिति की बैठक
वाराणसी में दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शांति समिति की बैठक की। जर्जर बिजली तार, खंभे और सड़कें तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। पंडालों में जनरेटर, इमरजेंसी लाइट, सीसीटीवी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी। रामलीला व मेले में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी।
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दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जर्जर बिजली के तारों, खंभों और सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा। त्योहारों के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को यातायात पुलिस लाइंस सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
बैठक में दुर्गा पूजा और रामलीला समितियों के पदाधिकारियों से पिछले वर्षों में हुए आयोजनों की जानकारी ली गई। आयोजकों ने बिजली के जर्जर खंभों, लटकते तारों, मूर्ति स्थापना और विसर्जन स्थलों तक जाने वाले मार्गों पर गड्ढों तथा प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं रखीं। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और जिला पंचायत को अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क जल्द पूरा कराने को कहा। साथ ही शुद्ध पेयजल और जरूरत के अनुसार मोबाइल शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पंडालों पर वैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था जरूरी
जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए आयोजक इमरजेंसी लाइट और जनरेटर की व्यवस्था जरूर रखें। नगरीय क्षेत्रों में पंडालों, मूर्ति विसर्जन स्थलों और कुंडों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायती राज अधिकारी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। विसर्जन स्थलों तक जाने वाले रास्तों पर झाड़ियां हटाने, पर्याप्त प्रकाश और साफ-सफाई के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मूर्तियों का विसर्जन पोखरों, तालाबों और पर्याप्त पानी वाले निर्धारित स्थलों पर ही होगा। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी। रावण दहन के आयोजनों को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपील की गई।
रामलीला और मेले में तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने एसीपी और थाना प्रभारियों से दुर्गा पूजा समितियों के साथ समन्वय बैठक करने और पंडालों तथा विसर्जन स्थलों का निरीक्षण करने को कहा। रामलीला मंचन और मेले वाले स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया।
पंडालों, रामलीला मंचों और रावण दहन स्थलों पर बैरिकेडिंग कराई जाएगी। आयोजकों को निर्धारित समय पर कार्यक्रम समाप्त करने और विसर्जन जुलूस के दौरान पूरी सड़क नहीं घेरने की हिदायत दी गई। बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक रखने के निर्देश दिए गए। स्वयंसेवकों को अलग जर्सी, बैज या पहचान पत्र देने और उनकी सूची संबंधित थाने में उपलब्ध कराने को कहा गया।
पुलिस आयुक्त ने अश्लील गाने बजाने से बचने और जुलूस तथा विसर्जन के दौरान सीमित साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने भ्रामक सोशल मीडिया सूचनाओं की जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को देने को कहा। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, डीसीपी गौरव वंशवाल, राजेश पांडेय, एडीसीपी ट्रैफिक, एडीएम सिटी पंकज कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे।