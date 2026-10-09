वाराणसी: दुर्गा पूजा और दशहरा पर नई परंपरा की शुरुआत न हो, जर्जर तार और सड़कें ठीक होंगी; शांति समिति की बैठक

रामलीला और मेले में तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने एसीपी और थाना प्रभारियों से दुर्गा पूजा समितियों के साथ समन्वय बैठक करने और पंडालों तथा विसर्जन स्थलों का निरीक्षण करने को कहा। रामलीला मंचन और मेले वाले स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया।



पंडालों, रामलीला मंचों और रावण दहन स्थलों पर बैरिकेडिंग कराई जाएगी। आयोजकों को निर्धारित समय पर कार्यक्रम समाप्त करने और विसर्जन जुलूस के दौरान पूरी सड़क नहीं घेरने की हिदायत दी गई। बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक रखने के निर्देश दिए गए। स्वयंसेवकों को अलग जर्सी, बैज या पहचान पत्र देने और उनकी सूची संबंधित थाने में उपलब्ध कराने को कहा गया।



पुलिस आयुक्त ने अश्लील गाने बजाने से बचने और जुलूस तथा विसर्जन के दौरान सीमित साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने भ्रामक सोशल मीडिया सूचनाओं की जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को देने को कहा। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, डीसीपी गौरव वंशवाल, राजेश पांडेय, एडीसीपी ट्रैफिक, एडीएम सिटी पंकज कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे।