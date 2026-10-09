ट्रेन कैंसिल: वाराणसी से दिल्ली जाने वाली शिवगंगा और सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द, यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

ट्रेनों के अचानक निरस्त होने से यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहां रेलवे कर्मचारी यात्रियों को दूसरी ट्रेनों के विकल्प और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। स्टेशन पर लगातार उद्घोषणा के माध्यम से भी यात्रियों को ट्रेनों के निरस्तीकरण की जानकारी दी जा रही है, ताकि कोई यात्री जानकारी के अभाव में स्टेशन पर अनावश्यक रूप से परेशान न हो।



रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। दिल्ली जाने वाले यात्री वैकल्पिक ट्रेनों की उपलब्धता और समय की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं।



शिवगंगा एक्सप्रेस और बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस रूट पर यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। ऐसे में दोनों ट्रेनों का संचालन निरस्त होने से शुक्रवार को दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन का विकल्प तलाशना होगा। रेलवे की ओर से यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशन पर व्यवस्था की गई है।