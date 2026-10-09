नवरात्रि 2026: काशी की दुर्गा प्रतिमाओं की धूम, 16 फीट के शेर पर बैठीं मां दुर्गा, शिक्षिका व एलियन रूप में भी

वाराणसी में 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे नवरात्र और सप्तमी तिथि से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर शहर में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। 90 फीसदी पूजा पंडाल तैयार हैं, तो देवी मूर्तियां करीब 80 फीसदी तैयार हो चुकी हैं। यहां से ओडिशा, लखनऊ, जबलपुर के अलावा पूर्वांचल में काशी के कलाकारों की कला झलकेगी।

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सौ से अधिक माता दुर्गा के अलावा अन्य विग्रहों की प्रतिमाएं जाएंगी। ओडिशा जाने वाली प्रतिमा पहली बार बंगला चाल की प्रतिमा का साज गुलाबी रंग में बना है, जो काफी आकर्षक है।पूर्वांचल के बाहर 40 प्रतिमाएं जाएंगी। मूर्तिकारों का मानना है कि 80 फीसदी प्रतिमाएं बन कर तैयार हो चुकी हैं। खोजवां कारखाने के मूर्तिकार अभिजीत विश्वास ने बताया कि मूर्तियां बन गई हैं। उनका रंग-रोगन और साज-श्रृंगार बाकी है। उन्होंने बताया कि ओडिशा में बंगला चाल की प्रतिमा जाएगी।इस मूर्ति का बंगला साज हमेशा सफेद रंग में होता है, लेकिन इस बार गुलाबी रंग में बना है। वहां माता सहित अन्य विग्रहों में श्रीगणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, कार्तिकय, राक्षस सहित आठ प्रतिमाएं हैं। लखनऊ 24 प्रतिमाएं और जबलपुर में आठ जाएंगी। इसके अलावा मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों में 60 से अधिक प्रतिमाएं जाएंगी। अभिजीत विश्वास ने बताया कि इस बार साज-श्रृंगार की सामग्री महंगा होने से मूर्तियों के मूल्य में भी 10 फीसदी की वृद्धि हुई है।