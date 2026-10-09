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बीएचयू: क्रिकेट खेलने पहुंचे छात्रों से मारपीट का आरोप, राजाराम हॉस्टल के छात्रों ने लगाया जाम; पहुंची पुलिस

Fri, 09 Oct 2026 06:12 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 09 Oct 2026 06:12 PM IST
सार

बीएचयू के बिड़ला मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंचे राजाराम छात्रावास के छात्रों ने करीब 10 युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को छात्रावास के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस और प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची।

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BHU Allegations of assault on students gone to play cricket Rajaram Hostel students stage road blockade
प्रदर्शन करते छात्र। - फोटो : संवाद

विस्तार
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काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के बिड़ला मैदान में क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे राजाराम छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घटना से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को छात्रावास के बाहर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची। विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी छात्रों को समझाने पहुंचे।

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धरने पर बैठे छात्रों के अनुसार, वे शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बिड़ला मैदान में निर्धारित समय पर क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे थे। उस समय मैदान में कुछ अन्य छात्र पहले से क्रिकेट खेल रहे थे। राजाराम छात्रावास के छात्रों ने उनसे अपना मैच समाप्त करने को कहा, ताकि वे निर्धारित समय पर खेल शुरू कर सकें। छात्रों का दावा है कि इसके बाद मैदान में मौजूद छात्र वहां से चले गए।
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आरोप है कि राजाराम छात्रावास के छात्र जब अपना मैच शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी करीब 10 की संख्या में कुछ अन्य युवक मैदान में पहुंचे। छात्रों के मुताबिक, इन युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों तक घटना की जानकारी पहुंचती, तब तक आरोपित मौके से जा चुके थे। हालांकि, मारपीट के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन और दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

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सड़क जाम कर की नारेबाजी, सुरक्षाकर्मियों से बहस
कथित मारपीट से नाराज छात्र राजाराम छात्रावास के बाहर सड़क पर बैठ गए और जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सड़क पर प्रदर्शन के कारण मौके पर हलचल रही।

सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से सड़क खाली करने और आवागमन बाधित नहीं करने की अपील की। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस भी हुई। इसके बाद पुलिस प्रशासन और प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगें सुनीं।

सीसीटीवी फुटेज की जांच और एफआईआर की मांग
प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग है कि बिड़ला मैदान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मारपीट करने वालों की पहचान की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की।

छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन उनके अनुसार प्राक्टोरियल बोर्ड की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने परिसर में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर भी चिंता जताई। छात्रों का कहना है कि बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

छात्रों को समझाने पहुंचे शिक्षक
सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के कई शिक्षक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम ने छात्रों को समझाने तथा स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग उठाते रहे। फिलहाल, मामले में आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्रवाई के संबंध में जानकारी सामने आना बाकी है।

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