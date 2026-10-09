बीएचयू: क्रिकेट खेलने पहुंचे छात्रों से मारपीट का आरोप, राजाराम हॉस्टल के छात्रों ने लगाया जाम; पहुंची पुलिस

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के बिड़ला मैदान में क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे राजाराम छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घटना से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को छात्रावास के बाहर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची। विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी छात्रों को समझाने पहुंचे।

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धरने पर बैठे छात्रों के अनुसार, वे शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बिड़ला मैदान में निर्धारित समय पर क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे थे। उस समय मैदान में कुछ अन्य छात्र पहले से क्रिकेट खेल रहे थे। राजाराम छात्रावास के छात्रों ने उनसे अपना मैच समाप्त करने को कहा, ताकि वे निर्धारित समय पर खेल शुरू कर सकें। छात्रों का दावा है कि इसके बाद मैदान में मौजूद छात्र वहां से चले गए।आरोप है कि राजाराम छात्रावास के छात्र जब अपना मैच शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी करीब 10 की संख्या में कुछ अन्य युवक मैदान में पहुंचे। छात्रों के मुताबिक, इन युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों तक घटना की जानकारी पहुंचती, तब तक आरोपित मौके से जा चुके थे। हालांकि, मारपीट के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन और दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।