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सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर पिपरडीह गांव में सोमवार की रात पति ने देवंती देवी (46) की मारपीट कर हत्या कर दी। महिला के शरीर पर नुकीले व धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। घटनास्थल से मीट और उसे पकाने वाली सामग्री भी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि भोजन बनाने के दौरान ही विवाद में घटना हुई है। पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटना की सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

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