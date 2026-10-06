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ग्रामीणों ने खोली ‘हर घर नल’ की हकीकत, कंपनी को नोटिस

Tue, 06 Oct 2026 12:46 AM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:46 AM IST
Villagers expose the reality of the Har Ghar Nal scheme notice issued to the company
सोनभद्र में जल जीवन मिशन की ‘हर घर को नल से जल’ योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सोमवार को ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों से सीधे फोन पर बात की। कलेक्ट्रेट सभागार में योजना की समीक्षा के दौरान लोढ़ी, बभनौली, पसही कला, तेंदुहार, अदलगंज, लोहरा और सोनबरसा समेत कई गांवों की स्थिति पूछी गई। कई ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों ने नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने की शिकायत की। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने पटवध समूह पेयजल योजना से जुड़ी कंपनी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संबंधित सहायक अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को भी कहा। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को टीम गठित कर योजना की जांच कराने के निर्देश दिए। दो दिन में टीम गठित कर पांच दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जांच में पाइपलाइन, कनेक्शन, पानी की उपलब्धता और नियमित आपूर्ति की वास्तविक स्थिति देखी जाएगी। डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रामीणों को नियमित और सुचारु पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
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