{"_id":"6aeb16df6fa7f9bef20d7a01","slug":"video-train-operations-on-the-varanasi-chopan-rail-route-remained-stalled-for-two-and-a-half-hours-passengers-faced-inconvenience-due-to-a-technical-fault-in-a-freight-trains-engine-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी-चोपन रेलमार्ग पर ढाई घंटे ठप रहा परिचालन, मालगाड़ी के इंजन में खराबी से यात्री परेशान;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी-चोपन रेलमार्ग पर ढाई घंटे ठप रहा परिचालन, मालगाड़ी के इंजन में खराबी से यात्री परेशान;video

सुभाष गुप्ता

Updated Wed, 04 Nov 2026 04:58 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 04:58 PM IST







Link Copied



सोनभद्र में अगोरी खास रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह लोडेड मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने से चोपन-चुनार रेलमार्ग पर करीब ढाई घंटे तक परिचालन प्रभावित रहा। सिंगल लाइन होने के कारण जम्मूतवी, प्रयागराज और त्रिवेणी एक्सप्रेस को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। ... और पढ़ें

विज्ञापन