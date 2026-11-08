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सोनभद्र: सपा कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ मनाई दीपावली, कॉपी-किताब और मिठाई बांटी
सोनभद्र। दीपावली के अवसर पर रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद सोनभद्र के वार्ड नंबर एक में बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। इस दौरान बच्चों को मिठाई के साथ कॉपी, किताब और कलम वितरित की गई। कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच पहुंचकर उनके साथ दीपावली मनाई।
बच्चों को बांटी शैक्षणिक सामग्री
कार्यक्रम में सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि दीपावली खुशियों और आपसी भाईचारे का त्योहार है। इसी भावना के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को मिठाई और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री वितरित की, ताकि उनके साथ त्योहार की खुशियां बांटी जा सकें।
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