दीपावली से अलग है सोनभद्र के आदिवासियों का दीपपर्व, देवउठनी एकादशी पर पशु-पक्षियों और प्रकृति की करते हैं पूजा

तीन आराध्यों की अलग-अलग मान्यता

आदिवासी समाज की मान्यताओं के अनुसार गोरया बाबा को पालनहार और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। देवगन गुरु को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि बड़ादेव को सभी देवी-देवताओं में सर्वोच्च शक्ति के रूप में आराधना की जाती है। देवोत्थान एकादशी पर इन तीनों आराध्यों की पूजा के साथ परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।



क्या कहते हैं समाज के लोग

गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जय मंगल के मुताबिक, आदिवासी समाज कार्तिक अमावस्या और देवोत्थान एकादशी दोनों अवसरों पर दीपपर्व मनाता है। हालांकि, जो परिवार देवोत्थान एकादशी पर दीपपर्व मनाते हैं, वे दीपावली पर यह उत्सव नहीं मनाते।



शिक्षक रवि गोंड बताते हैं कि आदिवासी समाज के पर्व और पूजन परंपराओं में यजुर्वेद का विशेष महत्व है। देवोत्थान एकादशी पर दीपोत्सव के साथ अपने आराध्यों और जीवन की जरूरतें पूरी करने में सहयोग देने वाले प्राणियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है।



धर्माचार्य सुखई सिंह पोया के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर दीपपर्व मनाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस दिन रक्षक माने जाने वाले गोरया देव की विशेष पूजा होती है। बड़ादेव को सर्वोच्च शक्ति और देवगन गुरु को शक्ति के रूप में पूजते हुए प्रकृति के प्रति आस्था प्रकट की जाती है।