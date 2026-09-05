कार में छिपाकर ले जा रहे थे 1.38 क्विंटल डोडा, VIDEO

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सोनभद्र में दुद्धी कोतवाली पुलिस ने डोडा तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। झारखंड के डाल्टनगंज (पलामू) से बरेली ले जाया जा रहा 1.38 क्विंटल डोडा को नौ बोरियों में भरकर अर्टिका कार की पिछली सीट पर छिपाया गया था। वाहन समेत डोडा की कुल कीमत करीब 30 लाख है। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।

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