Sonebhadra News: खिड़की से मां चीखती रही, कमरे में बेटे ने पंखे से फंदा लगाकर दी जान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:06 AM IST
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डाला। चोपन थाना अंतर्गत डाला की नई बस्ती में शुक्रवार देर रात निखिल सिंह पटेल (24) ने कमरे में चादर से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर पहले ही वह परिवार के साथ जन्माष्टमी उत्सव से घर लौटा था। घटना के वक्त मां खिड़की के बाहर खड़ी होकर बेटे को रोकने के लिए चीखती रही, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। युवक की मौत से परिवार सदमे में है। उसने किन परिस्थितियों में ऐसा किया स्पष्ट नहीं हो पाया है।
नई बस्ती निवासी रमेश सिंह पटेल का परिवार पास के शैलेश्वर महादेव मंदिर में जन्माष्टमी मनाने गया। धूमधाम से जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद देर रात परिवार घर लौटा। रमेश सिंह मंदिर परिसर में सोने चले गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य जाग रहे थे। बताते हैं कि रात करीब ढाई बजे निखिल कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उसने खिड़की से अपनी मां प्रीति सिंह को मौत को गले लगाने की बात बताई और चादर का फंदा बनाकर पंखे के सहारे लटक गया। बेटे को बचाने के लिए मां चिल्लाते हुए पति के पास पहुंचीं। परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर निखिल को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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नई बस्ती निवासी रमेश सिंह पटेल का परिवार पास के शैलेश्वर महादेव मंदिर में जन्माष्टमी मनाने गया। धूमधाम से जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद देर रात परिवार घर लौटा। रमेश सिंह मंदिर परिसर में सोने चले गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य जाग रहे थे। बताते हैं कि रात करीब ढाई बजे निखिल कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उसने खिड़की से अपनी मां प्रीति सिंह को मौत को गले लगाने की बात बताई और चादर का फंदा बनाकर पंखे के सहारे लटक गया। बेटे को बचाने के लिए मां चिल्लाते हुए पति के पास पहुंचीं। परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर निखिल को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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