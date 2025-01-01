Sonebhadra News: सीआईएसएफ ने चलाया अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:00 AM IST
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ओबरा। आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ की उप-कमांडेंट सदाराम यादव के निर्देशन में अग्निशमन शाखा इकाई की ओर से रिलायंस स्मार्ट बाजार एवं रिलायंस ट्रेंड्स मॉल में शनिवार को अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान सीआईएसएफ अग्नि शाखा की आरे से दोनों प्रतिष्ठान के कर्मचारियों एवं उपस्थित लोगों को दीपावली के दौरान आग से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।
आग लगने की स्थिति में तत्काल उठाए जाने वाले आवश्यक कदम, अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी के संबंध में जागरूक किया गया। अभियान में रिलायंस स्मार्ट बाजार के 45 कर्मचारी एवं रिलायंस ट्रेंड्स मॉल के 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान निरीक्षक अग्नि हुपेंद्र कुमार, उप निरीक्षक अग्नि अमित कुमार चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक राकेश जी श्रीवास, देवेन्द्र कुमार, सुशील आदि मौजूद रहे।
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आग लगने की स्थिति में तत्काल उठाए जाने वाले आवश्यक कदम, अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी के संबंध में जागरूक किया गया। अभियान में रिलायंस स्मार्ट बाजार के 45 कर्मचारी एवं रिलायंस ट्रेंड्स मॉल के 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान निरीक्षक अग्नि हुपेंद्र कुमार, उप निरीक्षक अग्नि अमित कुमार चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक राकेश जी श्रीवास, देवेन्द्र कुमार, सुशील आदि मौजूद रहे।
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