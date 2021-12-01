Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Businessmans son found hanging on the second floor of the house

Sonebhadra News: घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला व्यवसायी का बेटा

Wed, 11 Nov 2026 12:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Businessmans son found hanging on the second floor of the house
शक्तिनगर। थाना क्षेत्र की बीना पुलिस चौकी के अंतर्गत मिसरा पंचायत के भैरवा गांव में सोमवार शाम ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के पुत्र का शव घर की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में सीलिंग फैन से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर कब्जे में ले लिया। सोमवार रात शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गांव निवासी केसी शर्मा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके छोटे पुत्र सूर्य प्रताप शर्मा (27) भी कारोबार में हाथ बंटाते थे। बताया गया कि सोमवार दोपहर बाद सूर्य प्रताप बाहर से घर लौटे और दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में चले गए। शाम करीब सात बजे तक वह कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके बाद घर का नौकर उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने पहुंचा। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुला होने पर वह कमरे में गया तो सूर्य प्रताप चादर के सहारे सीलिंग फैन से लटके मिले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। शक्तिनगर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि बीना चौकी प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवार के सदस्यों से भी जानकारी जुटाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed