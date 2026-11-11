सोनभद्र: बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत में 16 लोग घायल, चार की हालत गंभीर

सोनभद्र के बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर घसिया टोला के पास बुधवार को बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक समेत 16 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक केबिन में फंस गया। उसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चार की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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टक्कर के बाद केबिन में फंसा चालक

जानकारी के अनुसार, बुधवार को बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर घसिया टोला के पास बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला।



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चार घायलों को जिला अस्पताल भेजा

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी बभनी पहुंचाया। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया। चिकित्साधिकारी डॉ. फिरोज आबेदीन ने बताया कि सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। चार लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।



प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका उपचार कराया जा रहा है। ये लोग हुए घायल



ये लोग हुए घायल

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