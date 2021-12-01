Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Yashwant Giri defeated Aslam Bhura in a wrestling bout with a prize of 51,000.

Sonebhadra News: 51 हजार की कुश्ती में यशवंत गिरि ने असलम भूरा को दी पटकनी

Wed, 11 Nov 2026 12:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Yashwant Giri defeated Aslam Bhura in a wrestling bout with a prize of 51,000.
करमा (सोनभद्र)। विकास खंड करमा के रानीतारा गांव में सोमवार को आयोजित कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दमखम और दांव-पेच का प्रदर्शन किया। सोनभद्र, वाराणसी समेत विभिन्न जिलों से पहुंचे पहलवानों ने अखाड़े में एक-दूसरे को चुनौती दी। रोमांचक मुकाबले देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी रही। पहलवानों के हर दांव पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। दंगल का सबसे चर्चित मुकाबला 51 हजार रुपये की इनामी कुश्ती का रहा। इसमें असलम भूरा पहलवान और वाराणसी के यशवंत गिरि के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। दोनों ने अपनी कुश्ती कला और ताकत का प्रदर्शन किया। अंततः यशवंत गिरि ने शानदार दांव लगाकर असलम भूरा को पटकनी दी और मुकाबला अपने नाम कर लिया। उनकी जीत पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। दंगल में विभिन्न जिलों से आए पहलवानों के बीच कई अन्य मुकाबले भी हुए। इस दौरान पहलवानों की फुर्ती, मजबूत पकड़ और दांव-पेच आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय यादव, माला चौबे, सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, जयप्रकाश उर्फ चेखुर पांडेय, लोकपति पटेल, सुनील कुमार पांडेय उर्फ जैकी बाबा और सुभाष यादव आदि मौजूद रहे। दंगल के सफल आयोजन में विजई यादव और मोहन यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed