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समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही गरीबों और असहायों में मिष्ठान व कंबल वितरित किया गया। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया।

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