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115 किमी लंबे वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग पर एसीपी टोलवेज के सिर्फ दो एम्बुलेंस; VIDEO
कोहरा बढ़ रहा है, लेकिन जिले के प्रमुख राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त नहीं हैं। कहीं सड़क किनारे सफेद पट्टी गायब है तो कहीं बची हुई पट्टी इतनी धुंधली हो चुकी है कि रात और कोहरे में दिखाई देना मुश्किल है। पहाड़ी और घुमावदार रास्तों पर गहरी खाइयों के मुहाने तक सुरक्षा के लिए लोहे की बैरिकेडिंग नहीं है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहन और जगह-जगह बने गड्ढे खतरे को और बढ़ा रहे हैं।
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