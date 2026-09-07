Sonebhadra News: संभव दिवस में 23 शिकायतों का निस्तारण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:03 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:03 PM IST
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जिले के नगरीय निकायों में सोमवार को संभव दिवस पर जन सुनवाई की गई। इसमें साफ-सफाई, पथ प्रकाश,जल निकासी, सड़क मरम्मत से जुड़ी 23 शिकायतें प्राप्त हुई। सभी का निस्तारण कराया गया।
नगर पालिका परिषद सोनभद्र में अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने शिकायतें सुनीं। यहां कुल चार मामले आए। नगर पंचायत घोरावल में दो, चुर्क-घुर्मा में दो, चोपन में चार, ओबरा में चार, रेनुकूट में दो, पिपरी में दो, दुद्धी में दो, डाला बाजार में एक और अनपरा में दो शिकायतें प्राप्त हुईं। जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने कहा कि जनता की समस्याओं से रूबरू होकर उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। नगर निकायों में आयोजित संभव दिवस का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान कर उन्हें राहत दिलाना है। इस दौरान सभासद अनवर अली, मनोज चौबे और कर्मचारी मौजूद रहे।
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नगर पालिका परिषद सोनभद्र में अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने शिकायतें सुनीं। यहां कुल चार मामले आए। नगर पंचायत घोरावल में दो, चुर्क-घुर्मा में दो, चोपन में चार, ओबरा में चार, रेनुकूट में दो, पिपरी में दो, दुद्धी में दो, डाला बाजार में एक और अनपरा में दो शिकायतें प्राप्त हुईं। जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने कहा कि जनता की समस्याओं से रूबरू होकर उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। नगर निकायों में आयोजित संभव दिवस का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान कर उन्हें राहत दिलाना है। इस दौरान सभासद अनवर अली, मनोज चौबे और कर्मचारी मौजूद रहे।
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