Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1. जन चौपाल : रॉबर्ट्सगंज स्थित एक लॉन में पीडीए की जन चौपाल में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा का आगमन। सुबह 11 बजे

2. बैठक : होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला के पंजीयन को लेकर जिले के सभी हॉस्पिटैलिटी इकाइयों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में। सुबह 11 बजे।

3. प्रशिक्षण : दुद्धी के झारोकला स्थित जीआईसी में रानी लक्ष्मीबाई सशक्तीकरण योजना के तहत छात्राओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण। सुबह 11 बजे।

4. सुंदरकांड: रॉबर्ट्सगंज श्रीरामजानकी संकट मोचन मंदिर परिसर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 5 बजे।

जिले में आज कार्यक्रम ::