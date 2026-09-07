Sonebhadra News: बैंक में डकैती का एक और आरोपी गिरफ्तार

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सोमवार को सिंगरौली एसपी शियाज केएम व एएसपी सर्वप्रिय सिन्हा ने बताया कि बहुचर्चित महाराष्ट्र बैंक डकैती मामले में फरार आरोपी फंटूस कुमार यादव को बिहार के नालंदा जिले के हिलसा बाजार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि बैंक डकैती का सरगना पीयूष राज जायसवाल की योजना के अनुसार साथी कमलेश, पंकज, राजेश और छोटू के साथ घटना से कुछ दिन पूर्व आकर रेकी की। योजना के अनुसार घटना को अंजाम दिया। भागते समय रास्ते में थाना मेराल जिला गढ़वा झारखंड में घटना में प्रयुक्त बाइक को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए। मप्र पुलिस ने थाना मेराल से जानकारी ली तो घटना के बाद 25 अप्रैल 2026 को तालाब के पास लावारिस हालत में बाइक व हेलमेट मिलने की पुष्टि हुई। आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर बाइकें जब्त की गई हैं। उसके हिस्से में मिले पैसों में से 79000 रुपये व मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ से अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई है। बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गत 17 अप्रैल दिलदहाड़े डकैती हुई थी। आरोपियों को दबोचने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व एएसपी सर्वप्रिय सिन्हा, सीएसपी हेमंत कुमार कर रहे हैं।

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सिंगरौली में स्थित बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखा में हुई करीब पांच करोड़ की डकैती मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नकदी व लूट में प्रयुक्त दोनों बाइकें बरामद की गई हैं।