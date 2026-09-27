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भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रभारी का हुआ भव्य स्वागत, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर; VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Sun, 27 Sep 2026 09:46 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 09:46 PM IST







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भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रभारी कौशलेंद्र सिंह पटेल के प्रथम जनपद आगमन पर शनिवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मधुपुर सीएचसी केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया। ... और पढ़ें

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