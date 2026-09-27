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भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रभारी का हुआ भव्य स्वागत, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर; VIDEO

Sun, 27 Sep 2026 09:46 PM IST
सुभाष गुप्ता
Subhash Gupta सुभाष गुप्ता
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:46 PM IST
Grand welcome for BJP's newly appointed district in-charge; emphasis on boosting activity at the booth level
भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रभारी कौशलेंद्र सिंह पटेल के प्रथम जनपद आगमन पर शनिवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मधुपुर सीएचसी केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया।
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