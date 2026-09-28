Sonebhadra News: स्कूल जाते समय लापता हुई हाईस्कूल की छात्रा बरामद, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 AM IST
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करमा। घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा को करमा थानाक्षेत्र के केकराही के पास से लापता होने के मामले में पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पीड़िता की भी सकुशल बरामदगी की गई। पूछताछ के बाद आरोपी का बीएनएस की धाराओं के तहत चालान किया गया। गत शुक्रवार को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पिता ने करमा थाने पहुंचकर तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री हाईस्कूल की छात्रा है। 22 सितंबर की सुबह स्कूल के लिए निकली थी। उसके बाद से घर नहीं लौटी। पता करने पर मालूम हुआ कि केकराही रेलवे क्रॉसिंग के पास छत्तीसगढ़ के नंबर वाले वाहन पर उसे जबरिया बिठाकर शादी का झांसा देते हुए ले जाया गया है। मामले में नारायण मिश्र सहित दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। करमा थाना प्रभारी कमलेश पाल ने बताया कि रविवार की दोपहर सूचना मिली कि नारायण भरुहा माइनर के पास मौजूद है और कहीं जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है। ढाई बजे के करीब वहां पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी का चालान कर दिया गया।
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