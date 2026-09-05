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एक्सप्रेसवे के लिए ली जा रही जमीन का बाजार मूल्य तय कर मुआवजा देने की मांग; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 05 Sep 2026 08:34 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 08:34 PM IST







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विंध्य एक्सप्रेसवे की जद में आ रही भूमि के उचित मुआवजे और पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार को रॉबर्ट्सगंज तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिग्रहित भूमि का मौके पर पुनः अवलोकन कराने के साथ चौहद्दी और वास्तविक कब्जे का सत्यापन कराने की मांग की। ... और पढ़ें

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