{"_id":"6aee05581b808cabc30bb476","slug":"video-coal-laden-trailer-overturns-after-colliding-with-a-roadways-bus-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोडवेज बस में टकराकर पलटा कोयला लदा ट्रेलर, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर अनपरा थाना क्षेत्र के बैरपान में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। कोयला लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही रोडवेज बस से टकराने के बाद पलट गया। ट्रेलर के नीचे दबने से बाइक सवार पिपरी के मकरा निवासी बाबूलाल (22) और ट्रेलर चालक आजमगढ़ निवासी मनोज यादव (45) की मौत हो गई।

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