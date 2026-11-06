सरहद बदली, पता नहीं: मिर्जापुर की डाक पहुंचती है सोनभद्र, उप डाकघर से जुड़े 17 ब्रांच; साढ़े तीन दशक की कहानी

इसी तरह सोनभद्र के बाकी डाकघर से बिहार राज्य के सीमावर्ती पांच से सात गांवों में डाक संबंधी कार्य किए जाते थे। इन गांवों की चिट्ठियां भी बाकी डाकघर के माध्यम से पहुंचाई जाती थीं। करीब तीन साल पहले बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में डाकघर खुलने के बाद इन गांवों का डाक संबंधी काम वहां के डाकघर से होने लगा। इस तरह नए डाकघरों के खुलने से पड़ोसी जिले और राज्य के गांवों को अपने क्षेत्र में ही डाक सेवाएं मिलने लगीं।



घोरावल उप डाकघर की कुल 41 ब्रांच शाखाएं हैं। इसमें 24 ब्रांच शाखाएं घोरावल में संचालित हैं। शेष 17 ब्रांच शाखाएं मिर्जापुर जिले के मड़िहान तहसील में संचालित होती है। यहीं के पिनकोड पर इन 17 ब्रांच शाखाओं से जुड़े गांवों में पत्राचार होता हैं। - वीरेंद्र कुमार, पोस्टमास्टर- उप डाकघर घोरावल।



मिर्जापुर के मड़िहान और राजगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में सोनभद्र जिले से पत्राचार आज भी हो रहा है। करमा से सटे मिर्जापुर जिले के गांवों में रॉबर्ट्सगंज प्रधान डाकघर से पत्राचार होता है। लंबा क्षेत्र होने से समय से पत्र पहुंचने में दिक्कत होती है। - एसके दयाल, पोस्टमास्टर-प्रधान डाकघर रॉबर्ट्सगंज।