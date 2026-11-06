विधि-विधान से हुई भगवान धन्वंतरि की पूजा; VIDEO

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श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन एवं कानोडिया औषधालय के संयुक्त तत्वावधान में धनतेरस पर शुक्रवार को भगवान धन्वंतरि की जयंती श्रद्धा और विधि-विधान के साथ मनाई गई। कानोडिया औषधालय में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य कृपाशंकर पांडेय ने प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता विजय कानोडिया के माध्यम से विधि-विधान से पूजन-अर्चन कराया। इसके बाद आयुर्वेद के महत्व पर गोष्ठी आयोजित की गई।

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