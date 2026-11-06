त्योहार पर मातम: रोडवेज बस में टकराकर पलटा कोयला लदा ट्रेलर, चालक समेत दो की मौत; पांच की हालत गंभीर

चालक की पहचान आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाना क्षेत्र के भोपतपुर निवासी मनोज यादव (45) के रूप में हुई। वहीं बाइक सवार पिपरी थाना क्षेत्र के मकरा निवासी बाबूलाल (22) ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में रोडवेज बस में सवार अनपरा के मनरहवां निवासी रमाशंकर (19), सिंगरौली निवासी ईशान (20), लोझरा निवासी राजन (19), सिंगरौली निवासी कशिश (18) और ट्रेलर के खलासी आजमगढ़ निवासी आकाश यादव को गंभीर चोट आई।



उन्हें डिबुलगंज स्थित संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष राजेश चौबे ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को काफी मशक्कत के बाद सड़क किनारे कराकर यातायात बहाल कर दिया गया। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव रेणुसागर स्थित मोर्चरी हाउस में रखवाए गए हैं।