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15 दिन में सड़क निर्माण के लिए एनओसी दिलाने का दिया आश्वासन; VIDEO
धनौरा गांव में लकड़ा बांध की ओर जाने वाले बदहाल मार्ग के निर्माण में देरी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। वन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिलने की शिकायत पर पूर्व विधायक हरिराम चेरो ने नाराजगी जताई है। सोमवार को मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने ग्रामीणों को 15 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही आरईएस विभाग से निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही।
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