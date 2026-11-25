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26 नवंबर को लखनऊ में होगी बहुजन स्वराज संकल्प महारैली में सोनभद्र से जाएंगे कार्यकर्ता, VIDEO
संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लखनऊ के माता रमाबाई अंबेडकर पार्क में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में बहुजन स्वराज संकल्प महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महारैली की तैयारियों को लेकर सोमवार को सोनभद्र में आयोजित प्रेसवार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।
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