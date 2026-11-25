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कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मंगलवार को जिले में भव्य रूप से मनाई। सोन नदी के तट से रेणुका नदी तक घाटों तक दीप जगमगाएंगे। रॉबर्ट्सगंज सहित जिले के अन्य प्रमुख कस्बों में तालाबों पर भी दीपदान किया जाएगा। गंगा की तर्ज पर नदियों की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति होगी। तैयारियों को अंतिम रूप देने में आयोजक सोमवार को पूरे दिन जुटे रहे।

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