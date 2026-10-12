{"_id":"6acd24acb82bbc8ed90193e6","slug":"video-aids-control-staff-in-sonbhadra-boycott-work-stage-protest-in-support-of-demands-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनभद्र में एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र में नियमितीकरण समेत अन्य लंबित मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार को दो घंटे तक कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्योरपुर, दुद्धी और चोपन के कर्मचारियों ने भी कार्य बहिष्कार कर मांगें पूरी करने की आवाज उठाई। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 16 अक्तूबर से लखनऊ के ईको गार्डन में भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। साथ ही प्रदेशभर में एचआईवी/एड्स से संबंधित सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 28 सितंबर से 11 अक्तूबर तक कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं होने पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार से दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया है।

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